İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamaları yöneltildi.

LİSTEDE SANAT DÜNYASINDAN TANINMIŞ KİŞİLERDE VAR

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında sanat dünyasından tanınmış kişiler de yer aldı. Listede şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve moda tasarımcısı Kemal Doğulu gibi isimlerin bulunduğu öne sürüldü. Aynı listede Aygün Aydın’ın da yer alması dikkat çekti.

Daha önce çeşitli yapımlarda yan rollerde izleyici karşısına çıkan Aydın, özellikle Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli ilişkiyle magazin basınında geniş yer bulmuştu. Sabancı ile arasındaki mesajlaşmaları kamuoyuna açıklaması sonrası hakkında koruma kararı çıkarılmış, karara rağmen sosyal medya paylaşımlarını sürdürdüğü gerekçesiyle üç gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.