Türkiye’de basına yönelik yargı kıskacı tartışılmaya devam ederken, usta gazeteci Zafer Arapkirli’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Arapkirli'ye verilen beraat kararı, savcılığın itirazı üzerine yeniden yargı gündemine taşındı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Arapkirli hakkında verdiği beraat kararına Cumhuriyet Savcılığı itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Savcılık, Arapkirli’nin sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğunu iddia ederek beraat kararının kaldırılmasını talep etti.

TEK CÜMLE YARGI DOSYASINDA

Davaya konu olan söz konusu paylaşım, Arapkirli’nin 23 Ekim 2024’te bir sosyal medya platformunda yaptığı kısa bir yorumdan oluşuyor.

Arapkirli, başka bir kullanıcının paylaşımına yanıt olarak "Çok kötü bir senaristsin. Hep öyleydin zaten" demişti.

Yerel mahkeme, söz konusu ifadelerin ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek beraat kararı verdi.

Ancak savcılık, bu karara itiraz etti Söz konusu sözlerin Cumhurbaşkanı’nın onur ve saygınlığını zedelediğini öne sürdü.

SAVCILIK: 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ AŞILDI'

Savcılığın istinaf dilekçesinde:

- Paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı,

- Sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle “aleniyet” unsurunun oluştuğu,

- Bu nedenle Arapkirli’nin Türk Ceza Kanunu 299. madde kapsamında cezalandırılması gerektiği savunuldu.

Öte yandan, dilekçede ayrıca, mahkûmiyet halinde sanığın bazı haklardan yoksun bırakılmasını düzenleyen Türk Ceza Kanunu 53. madde hükümlerinin uygulanması da talep edildi.

Basın örgütleri ve hukukçular, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi dayanak gösterilerek açılan davaların, ifade ve eleştiri özgürlüğünü giderek kısıtladığına dair uyarılarda bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gazeteciler ve yurttaşlar aleyhine açılan davalar, Türkiye’deki basın özgürlüğü krizinin en temel başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

SON SÖZ İSTİNAF MAHKEMESİNDE

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 3 Mart 2026 tarihinde verdiği beraat kararının "usul ve yasaya aykırı" olduğunu öne süren savcılık, kararın kaldırılmasını istedi.

Dosya şu anda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde.

Usta gazeteci Arapkirli hakkında verilen beraat kararının korunup korunmayacağına istinaf mahkemesi karar verecek.