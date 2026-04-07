İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün duruşma sonunda sarf ettiği "buradaki tek suç örgütü iddia makamıdır" sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bugün 17. celsesi görülen duruşmanın başında savcı ve İmamoğlu arasındaki diyalog duruşmaya damga vurdu. Savcı, İmamoğlu2na "Haddinizi bildiririz" dedi.

İmamoğlu ve savcı arasında geçen diyalog şöyle:

Savcı; “Beyanlarınıza dikkat edin. İddia makamı olarak söylemlerinizi kabul etmiyoruz.” dedi. İmamoğlu savcının sözlerinin ardından “kabadayılık yapmayın” ifadesini kullandı. Savcı “kabadayılık yapmıyoruz” dedi. Ardından tekrar konuşan Savcı “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz” dedi. Salonda gerginlik tırmandı.

89'u tutuklu 407 sanıklı İBB davasında 17. celse bugün görülüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bu sabah yeni bir soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun bugün bu soruşturmaya da tepki vermesi bekleniyor.

18 kişinin tahliye olduğu İBB davasında halihazırda 89 tutuklu 407 sanık bulunuyor.

Duruşmada bugün ayrıca birleştirilen Beyoğlu Belediyesi davasıyla ilgili gelişmeler de gündemde. Aralarında İnan Güney'in de olduğu 7 kişi hakkında tensip zaptı yazıldı. Dosya İBB davasıyla birleştirildi.

Bu dosyadaki üç tutuklu sanığın da eklenmesiyle İBB davasında tutuklu sanık sayısı 92'ye, toplam sanık sayısı 414'e çıkacak. İnan Güney'in bugün duruşma salonuna gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Eğer gelirse ilk kez hakim karşısına çıkacak.