Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar turizm sektöründe büyük kayıplara yol açtı. Uzmanlara göre savaşın Körfez ülkelerindeki turizm ekonomisine maliyeti günde yaklaşık 600 milyon dolara ulaştı.

Küresel seyahat ve turizm sektörünü temsil eden Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), bölgedeki güvenlik endişeleri, hava sahası kapanmaları ve uçuş iptallerinin turizm hareketliliğini ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.

Financial Times’ta yer alan habere göre, veri şirketi AirDNA’nın Airbnb ve Vrbo gibi platformlardan derlediği verilere göre yalnızca Dubai’de 6 Mart’a kadar olan haftada 80 binden fazla kısa dönem konaklama rezervasyonu iptal edildi.

TURİZM GELİRLERİNDE BÜYÜK RİSK

Çatışmalar başlamadan önce WTTC, Orta Doğu’da uluslararası ziyaretçilerin bu yıl yaklaşık 207 milyar dolar harcama yapacağını öngörüyordu. Ancak savaş nedeniyle bu hedefin ciddi şekilde tehlikeye girdiği belirtiliyor.

Bölgede yaşanan uçuş iptalleri de turizm akışını olumsuz etkiledi. Havacılık veri şirketi Cirium’a göre beş gün süren iptaller nedeniyle yaklaşık 4 milyon yolcu bölgede mahsur kaldı.

TURİSTLER ALTERNATİF ROTALARA YÖNELEBİLİR

Uzmanlar, çatışmaların sürmesi halinde turistlerin benzer özelliklere sahip farklı destinasyonlara yönelme ihtimalinin arttığını ifade ediyor.

Turizm analistleri ise çatışmalar sona erdiğinde bölgenin stratejik konumu ve güçlü turizm altyapısı sayesinde sektörün yeniden toparlanabileceğini değerlendiriyor.