Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübün İkinci Başkanı Hakan Daltaban, hakem kararlarına yönelik sert açıklamalarda bulundu.

HAKAN DALTABAN: 'BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ DEĞİL, KOCA BİR CAMİA'

Maç sonrası konuşan Daltaban, derbiye ilişkin değerlendirmesinde hakem yönetimini eleştirerek, “Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil. Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene yol açılır, önünü kesmezsiniz. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek... Bir haftadır bütün camiada derbiyi yönetecek hakemi konuşuyoruz. İki hakem geldi gitti, üçüncüsünün ismi çıkmadı” dedi.

'HAKEMİ HİÇ ANLAMADIM'

Türk futbolu adına konuştuğunu vurgulayan Daltaban, genç hakemlerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın. Hakem asla başrol değildir. Sahadaki hakem, VAR’daki hakem… Sahadaki hakemi hiç anlamadım. Bu mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum” ifadelerini kullandı.

'SAHADA OTORİTEYİ TANIMAYAN BİR OYUNCU VARDI'

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün’ün bazı kararlarına değinen Daltaban, Victor Osimhen’in pozisyonuna dikkat çekerek, “Ozan Ergün, Orkun Kökçü’ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen’in sarısı varken topa vurdu. Osimhen’i iyi izleyin, ‘Vurdum ama seni takmıyorum’ dedi. Hakem kafasını çevirdi, görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir oyuncu vardı” şeklinde konuştu.

'VAR ÇOCUK OYUNCAĞINA DÖNDÜ'

Galatasaray’ın maçı eksik oyuncularla tamamlaması gerektiğini savunan Daltaban, VAR sistemine de tepki göstererek, “Galatasaray’ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz. Ayıp! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız” dedi.

Daltaban sözlerini, “Hakem Osimhen’in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. VAR çocuk oyuncağına döndü. Yapamıyorsanız kaldırın” ifadeleriyle tamamladı.