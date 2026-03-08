İsrailli güvenlik kaynakları, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in düzenlenen bir hava saldırısında yaralanmış olabileceğini iddia etti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mücteba Hamaney’in bu hafta gerçekleştirilen saldırılardan birinde hedef alındığı değerlendiriliyor. Times of Israel’in aktardığı bilgilere göre İsrailli yetkililer, Hamaney’in saldırıdan sağ kurtulduğuna ancak yaralandığına inanıyor.

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ

İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak gösterilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney’in ardından ülkenin yeni dini lideri olabilecek en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

ABD merkezli New York Times ise İran’daki üst düzey din adamlarının yeni dini liderin belirlenmesi için görüşmeler yürüttüğünü ve kararın kısa süre içinde açıklanabileceğini yazdı.

Öte yandan İran muhalif medyası Iran International, Uzmanlar Meclisi’nin Mücteba Hamaney’i halef olarak seçtiğini öne sürdü. Haberde bu iddianın “bilgili kaynaklara” dayandırıldığı ifade edildi.

New York Times’a konuşan bazı İranlı yetkililer ise Mücteba Hamaney’in lider ilan edilmesine ilişkin din adamları arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtti.

Söz konusu çekincelerin başında, böyle bir kararın Mücteba Hamaney’i ABD ve İsrail için daha açık bir hedef haline getirebileceği endişesinin yer aldığı ifade ediliyor.