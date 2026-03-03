ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının ardından İran’ın misilleme atışları dünya ekonomisini sarstı. Piyasalarda ise sert dalgalanmalar yaşandı. Piyasalarda gün ortasında dair bilgileri ise Yeniçağ olarak derledik.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TERS KÖŞE

Güvenli liman olarak belirlenen altın ve gümüş tarafında ise bugün satış baskısının olduğu görüldü. Kapalıçarşı’da 7 bin 750 TL bandına gelen gram altın son olarak 7 bin 623 TL seviyelerine kadar geriledi.

Ons altın tarafında da yüzde 1’lik bir düşüş yaşandı. 5 bin 300 seviyelerinde olan ons altın 5 bin 234 seviyelerine kadar geriledi.

Gram gümüş tarafında da düşüş gözlemlendi. Yüzde 7’ye yakın sert bir düşüş görüldü. Son olarak 119 TL’de işlem görüyor. Gümüş öncesinde 129 TL bandında seyrediyordu.

51,69 TL bandında seyreden Euro ise gün ortasında 51,06 TL seviyelerine geriledi.

43,96 TL seviyelerinde olan dolar, 43,98 TL aralığına geldi.

Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve İran’ın Suudi Arabistan ile Katar’daki petrol tesislerine saldırı sonrası brent petrol ise rekor seviyelere dayandı. Brent petrol gün ortasında 82,5 dolara kadar geldi.

Kripto para piyasasında da sert dalgalanmalar görüldü. Dün 69 bin dolar seviyelerine kadar çıkan Bitcoin yüzde 3,64 düşüş yaşayarak 66 bin dolar olarak kaydedildi.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.