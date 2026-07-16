Motorola, yeni amiral gemisi Edge 70 Max'ı duyurdu. Gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden alan bu canavar; 7.100 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryası, 7.000 nitlik göz alıcı tepe parlaklığı ve üst düzey askeri dayanıklılık sertifikalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Motorola, premium akıllı telefon ailesinin en dişli üyesi olan Edge 70 Max modelini Hindistan pazarında gerçekleştirdiği lansmanla resmi olarak duyurdu. Serinin en yüksek performanslı telefonu olarak konumlandırılan amiral gemisi; sıra dışı donanım bileşenleri, yapay zeka entegrasyonu ve markanın bugüne dek bir telefona yerleştirdiği en yüksek batarya kapasitesiyle mobil dünyada tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

7.000 NİT PARLAKLIĞA ULAŞAN GÖZ ALICI EKRAN

Motorola Edge 70 Max, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda ve Quad HD+ çözünürlüğe sahip üstün nitelikli Extreme AMOLED LTPO bir panel taşıyor. Kullanım senaryosuna göre hızını ayarlayabilen adaptif 144 Hz yenileme hızı ve 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan bu ekran, açık havada dahi kusursuz görüş sağlayan 7.000 nitlik rekor tepe parlaklık değeriyle sınırları zorluyor. Darbelere karşı Gorilla Glass 7i ile koruma altına alınan bu iddialı panel, görsel deneyimi Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileriyle de taçlandırıyor.

Gücünü Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinden alan amiral gemisi, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve hızlı dosya aktarımı sağlayan 256 GB UFS 4.1 depolama birimiyle destekleniyor. Performans esnasında oluşabilecek ısınma problemlerinin önüne geçmek amacıyla cihazın içerisine 5.500 mm² boyutunda buhar odası barındıran, toplamda ise 29.550 mm² büyüklüğe ulaşan gelişmiş bir termal soğutma sistemi entegre edilmiş.

İNCE GÖVDEDE REKOR BATARYA KAPASİTESİ

Telefonun en çok konuşulan yönü ise şüphesiz 7.100 mAh kapasiteli dördüncü jenerasyon silikon-karbon bataryası oluyor. Motorola, böylesine devasa bir batarya hücresine rağmen cihazın gövde kalınlığını sadece 8,29 mm seviyesinde tutmayı başarmış durumda. Şarj teknolojilerinde de sınır tanımayan model; 90 W hızlı kablolu şarj, 25 W Qi2 manyetik kablosuz şarj ve MagSafe aksesuar uyumluluğunun yanı sıra başka cihazları şarj edebilmek adına 5 W ters kablolu şarj imkanı tanıyor.

Kamera tarafına bakıldığında, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksellik Sony LYTIA-710 ana sensör göze çarpıyor. Bu güçlü ana kameraya, makro çekimler de yapabilen 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ön tarafta ise kaliteli görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 32 megapiksellik bir ön kamera konumlandırılmış.

ASKERİ STANDARTLARDA PREMİUM DAYANIKLILIK

Kutudan Android 16 işletim sistemini temel alan Hello UX arayüzüyle çıkan telefon için marka, 3 büyük Android sürüm güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yaması desteği taahhüt ediyor. Fiziksel dayanıklılık konusunda da çıtayı yukarı taşıyan cihaz; Wi-Fi 7 bağlantı standardı, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve Snapdragon Sound ses kalitesinin yanında, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ile IP66, IP68 ve IP69 seviyesinde su/toz geçirmezlik güvencelerine sahip.

YENİ CANAVARIN SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Motorola Edge 70 Max, Hindistan pazarında iki farklı donanım seçeneğiyle raflardaki yerini alıyor:

8 GB RAM + 256 GB Depolama: 54.999 Rupi (Yaklaşık 570 Dolar)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 59.999 Rupi (Yaklaşık 625 Dolar)

Kısa süre önce Türkiye pazarında yeniden operasyonlarına başlayan Motorola'nın bu yeni canavarını ülkemizde satışa sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.