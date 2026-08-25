Süper Lig’in ikinci haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Ancak karşılaşmaya saha dışında sergilenen bir manzara damga vurdu. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik, teröristlerin cesetlerini taşımakta kullanılan torbaları simgeleyen “sarı torba” salladı.
5 GÖZALTI KARARI
Görüntüler sosyal medyada da yayılması ve gündem haline gelmesi üzerine yargı makamları harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltı kararı verildiğini duyurdu.
Başsavcılık açıklaması şöyle:
Turka Kocaeli Stadyumunda Kocaelispor Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü arasında 24.08.2026 tarihinde oynanan müsabakanın öncesinde, Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribünlerde sarı poşet sallamak suretiyle rakip takım taraftarlarına yönelik olarak tahrik edici eylemlerde bulunan şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK 216 maddesi gereğince Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 6222 Sayılı Kanun 14 maddesi gereğince Tehdit veya Hakaret içeren tezahürat suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.