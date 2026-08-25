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Kaynak: Haber Merkezi

Süper Lig’in ikinci haftasında Turka Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Amedspor karşılaşması, ev sahibi takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Ancak karşılaşmaya saha dışında sergilenen bir manzara damga vurdu. Kocaelispor taraftarlarının bulunduğu tribündeki bir grup, Amedsporlu futbolculara ve taraftarlara yönelik, teröristlerin cesetlerini taşımakta kullanılan torbaları simgeleyen “sarı torba” salladı.

5 GÖZALTI KARARI

Görüntüler sosyal medyada da yayılması ve gündem haline gelmesi üzerine yargı makamları harekete geçti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklaması şöyle: