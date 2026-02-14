Galatasaray Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile eski teknik direktörleri Nurcan Çelik’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

2021-2022 sezonunda kadın futbol takımının dümende olan Çelik’in vefatı, spor dünyasında üzüntüye neden oldu.

KULÜPTEN RESMİ TAZİYE MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından paylaşılan taziye mesajında, "Eski teknik direktörümüz Nurcan Çelik’in vefat haberini öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

46 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Henüz 46 yaşındayken aramızdan ayrılan Nurcan Çelik, kadın futbolunun gelişimi için önemli emekler vermiş bir isim olarak tanınıyordu. Galatasaray bünyesinde görev aldığı süre boyunca gösterdiği özveri ile hatırlanan Çelik, futbol camiasında saygın bir yere sahipti.