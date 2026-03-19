CHP lideri Özgür Özel, 18 Mart diploma iptalinin yıl dönümünde 10 binlerce kişiyle Saraçhane'de miting yaptı. Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Uzun yıllar hizmet ettin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Erdoğan olarak tarihe geçebilirdin. Ama sen cumhurbaşkanı olarak değil, Cunta başkanı olarak tarihe geçtin dedi. Özel'in bu sözlerine Saray Danışmanı Oktay Saral, tehditle yanıt verdi.

Oktay Saral'ın paylaşımı şöyle:

Özgür Özel…

Bak açık söylüyorum: Bu millet sandıkta liderini seçmiş, iradesini ortaya koymuş. Sen ise o iradeye dil uzatıyorsun! Bu ne kibir, bu ne ölçüsüzlük! Kendi siyasi kifayetsizliğini örtmek için devlete saldırmayı marifet sanıyorsun. Ama senin o gürültülü çıkışların, içi bomboş bir yankıdan başka bir şey değil!

Kağıttan kaplan gibi güya kükreyerek gündem olmaya çalışan bir genel başkan müsveddesi… Ne vizyon var, ne proje, ne de millete dair bir derdin! Sadece hakaret, sadece çamur, sadece seviyesizlik! Bu dil, ne muhalefettir ne de siyaset; bu dil, çaresizliğin son perdesidir!

Şunu iyi bil: Bu devlet sahipsiz değil! Bu millet, Cumhurbaşkanı’na uzanan o kirli dili de, o dili kullananları da not ediyor! Hukuk var, devlet var, millet var! Gün gelir, o hoyratça savurduğun sözlerin altında kalır, hesabını da tek tek verirsin!