Küresel ölçekte emeklilik fonlarının devasa bir sermaye havuzuna dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Ceyhun Elgin, YouTube kanalında "Emekliliğiniz çalınıyor, sıra maaşınıza geliyor" başlıklı YouTube videosunda bu fonların toplam büyüklüğünün 55 trilyon doları geçtiğine dikkat çekti. Elgin, dünyadaki sistemlerin genel mantığını şu sözlerle eleştirdi:
Emekliliğiniz çalınıyor, sıra maaşınıza geliyor: Uzman isim ‘Tuzak’ diyerek açıkladı
Prof. Dr. Ceyhun Elgin, küresel emeklilik fonlarını ve Türkiye'deki Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hazırlıklarını masaya yatırdı. Elgin, "Emekliliğiniz çalınıyor, sıra maaşınıza geliyor" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
"Emeklilik tasarruflarınız finans sektörünün yönetimine aktarılıyor. Fon yönetim şirketleri komisyonlarla bu devasa havuzdan milyarlarca dolar kazanırken, emeklilik güvencesi eriyor. Adeta sistem emekliliğinizi çalıyor.”
Türkiye’deki mevcut SGK sistemindeki yapısal sorunlara değinen Elgin, 16 milyonu aşan emekli sayısına karşılık aktif sigortalı primlerinin yetersizliğini vurguladı. Emeklilerin büyük çoğunluğunun çalışmak zorunda kalmasını "tanımsal bir iflas" olarak nitelendiren Elgin, "Emeklilik demek çalışmamak demektir. Ancak Türkiye'de emekliler geçinemediği için dinlenemiyor" ifadelerini kullandı.
Hükümetin gündeminde olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında teknik detaylar paylaşan Prof. Dr. Elgin, sistemin 2026’nın ikinci çeyreğinde yürürlüğe girmesinin planlandığını söyledi. Elgin, TES’in içeriğine dair şu bilgileri verdi:
"Bu sefer durum farklı, cayma hakkı olmayacak. Çalışanların brüt maaşından yüzde 3 kesinti yapılacak, işverenden de yüze 3 katkı gelecek. Kadınlar 58, erkekler 60 yaşında sistemden çıkabilecek."
Kendi uzmanlık alanı olan kayıt dışı ekonomi ile emeklilik sistemi arasındaki bağa dikkat çeken Elgin, "SGK açığı her yıl 100 milyarlarca lirayı buluyor. Kayıt dışı istihdam, primi ödenmeyen milyonlarca insan demek" dedi.
Sistemin tasarruf yapamayan insanlara zorla tasarruf yaptırmaya çalışmasının bir çözüm olmadığını belirten Elgin, geçmişteki KEY(Konut Edindirme Yardımı) ve Süper Emeklilik fiyaskolarını hatırlatarak, "Bu hafıza, TES’e olan güvensizliğin temelinde yatıyor ve bu haksız bir güvensizlik değil" şeklinde konuştu.
TES tartışmalarının kıdem tazminatı reformuyla paralel yürümesinin "korkutucu bir senaryo" olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elgin, "Kıdem tazminatının fona devredilmesi işçiyi güvenceden kurtarır. İşveren maliyetten kurtulur ama işçinin en büyük kozu elinden alınmış olur" uyarısında bulundu.
Sorunun çözümünün bireysel tasarruf hesaplarını çoğaltmak olmadığını savunan Elgin, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerdeki modelleri örnek gösterdi. Elgin, "Gerçek çözüm kamusal sistemi güçlendirmekten geçiyor. Sermaye gelirlerini daha adil vergilendiren modeller hayal değil, işleyen sistemlerdir" diyerek sözlerini noktaladı.