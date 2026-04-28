Eski İçişleri Bakanlarından Süleyman Soylu’nun adı son dönemde yeniden gündeme geldi. Soylu’nun adı son dönemde Ayhan Bora Kaplan davası gibi bazı dosyalardaki ifadelerde geçiyordu. Soylu, söz konusu dosyalarda adının geçmesine sert tepki göstererek bunun bir karalama kampanyası olduğunu belirtti.

Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili Soylu’nun Gülistan Doku soruşturması ile ilgili Meclis tutanaklarına geçen sözleri de tepki çekti. Soylu, "Bu konuyu PKK, HDP siyasallaştırmaya çalıştı" ve "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Soylu, sözlerinin gündeme geldiği haberleri ‘sipariş haber’ olarak niteledi.

SARAY’IN DANIŞMANINDAN SOYLU PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Soylu konusunda yaptığı açıklamada AK Parti’ye dikkat çeken sözler söyledi. Saral, “Sayın Süleyman Soylu’ya yönelik bu çok yönlü saldırılar, aslında onun hangi cephede durduğunu ve neye karşı mücadele ettiğini göstermektedir” diyerek, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin huzurundan, istikrarından rahatsız olan her odak, bugün aynı hedefe yönelmiş, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya karşı konumlanmış durumdadır. Narko-şebekelerin dahi bu kirli koroya dahil olması, meselenin şahıs değil; verilen mücadelenin kendisi olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Süleyman Soylu’ya yönelik bu çok yönlü saldırılar, aslında onun hangi cephede durduğunu ve neye karşı mücadele ettiğini göstermektedir. Aynı anda bu kadar farklı ve karanlık odağın hedefinde olmak, çoğu zaman doğru istikamette yüründüğünün en açık işaretidir.

Ancak asıl dikkat edilmesi gereken, içeride oluşabilecek kırılmalardır. AK Parti teşkilatları içinde mesafe koyan, suskun kalan ya da yönünü şaşıran herkese açık bir hatırlatmadır: Bu dava; fedakârlıkla, sadakatle ve vefayla büyüdü. Emek veren hiçbir isim, günlük tartışmaların gölgesinde değersizleştirilemez.

Eleştiri elbette olur, muhasebe yapılır. Ama bu, fitnenin diline teslim olarak değil; fikrin, sağduyunun ve dava bilincinin rehberliğinde yapılmalıdır. Çünkü bu hareketin gücü, birlikten gelir. Ayrışarak değil, kenetlenerek yol alınır.

Safımız da nettir, duruşumuz da: Karanlığa karşı verilen mücadelede tereddüde yer yoktur. Bu dava, vefayı bilenlerin omuzlarında yükselmeye devam edecektir.”