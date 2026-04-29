UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih’i 5-4 mağlup eden PSG’de teknik direktör Luis Enrique, mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol çalıştırıcı, iki takımın da futbol kimliğini sahaya koyduğunu söyledi.

ENRIQUE: 'BÖYLE BİR YOĞUNLUK YAŞAMADIM'

Luis Enrique, karşılaşmanın temposuna vurgu yaparak, “Bence iki takım da nasıl ekipler olduğunu gösterdi. Olağanüstü bir maçtı. Teknik direktör olarak bu yoğunlukta, bu kazanma arzusunda bir maçı daha önce yaşamadım.” dedi.

'HERKES BU GÖSTERİDEN MEMNUN KALDI'

Enrique, “Hangi takımı tutarsa tutsun bütün taraftarlar bu tür bir gösteriyi izlemekten memnun kalmıştır. İki takımı da, tüm oyuncuları da tebrik etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

'ÜÇ FARKLI ÖNE GEÇTİKTEN SONRA BAYERN ÇOK RİSK ALDI'

İspanyol teknik adam, “Üç farklı öne geçtiğinizde bunun çok pozitif bir sonuç olduğunu düşünürsünüz. Rakibimiz çok fazla risk aldı. Bu yüzden işler çok zorlaştı.” değerlendirmesinde bulundu.

RÖVANŞ UYARISI

Luis Enrique, rövanş karşılaşmasının da benzer zorlukta geçeceğini vurgulayarak, “Rövanşta da aynı şekilde zor olacak. Elbette geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu anda bu galibiyetin tadını çıkarmalıyız.” dedi.

'KAZANMAYI HAK ETTİK'

Rakiplerinin sezon boyunca sadece üçüncü yenilgisini aldığını hatırlatan Enrique, “Çok mutluyuz. Kazanmayı hak ettik. Bu maç inanılmazdı.” sözleriyle takımını övdü.