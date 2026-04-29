Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bahçelihal” projesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yavaş, projenin çok yakında hizmete açılacağını belirterek, Bahçelihal’in sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir merkez olacağını ifade etti.

"ÇOK YAKINDA HİZEMETE AÇIYORUZ"

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"‘Bahçelihal’i çok yakında hizmete açıyoruz. BELMEK’lerimizin 18 atölyesi, 1000 m²’lik sanat galerisi, 400 kişilik sahnesi, çocuk kulübü, kadınlar lokali, açık hava etkinlik alanı ve çok daha fazlası…Başkent’e yakışan, sosyal yaşamı güçlendiren bu eseri hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz."