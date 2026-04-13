Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun ismi Ayhan Bora Kaplan davasında geçti. Sabah Gazetesi'nin Haber Müdürü Halit Turan'ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

Duruşmada Sabah gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’ın, “Ayhan Bora Kaplan Suç örgütü ile ilgili kendi sorumluluklarını örtmeye çalışan, sürekli başkalarını hedef alan Emniyetçiler günlerdir konuşuyor konuşma sırası bizde” şeklinde paylaşımını okuyan Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Umut Köroğlu, Turan’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Kaplan, “Eğer bu mesaj yalansa kellemi keseceğim” diyerek; Demircan ile müşteki sanık eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’le arasındaki mesajlaşmaları okudu. Kaplan; “Gizli tanık ifadesi düzenlemesi yok diyor arkadaşlar ama bu mesaj en net kanıtı. Demircan, Çelik’e ‘SS’lerin her ikisine’, yani Süleyman Soylu ve Sadık Soylu, ‘SS’lerin her ikisine girdim’ yazıyor. Bu mesajları siz yazmadıysanız kim yazdı?” sorusunu yöneltti. Demircan bu soruyu da yanıtlamadı.

KAPLAN’LA MAHKEME BAŞKANI ARASINDA ‘SORU’ TARTIŞMASI

Kaplan soru sorarken, Mahkeme Başkanı ile arasında şöyle dikkat çeken bir diyalog yaşandı:

Kaplan: “Evinizde neden ruhsatsız silah bulunduruyorsunuz?”

Mahkeme Başkanı: “Başka soru sor. Bu dava konusu mu?”

Kaplan: “Ama Başkanım bulunmuş, bu normal mi?”

Mahkeme Başkanı: “Tamam o konuda başkası şikâyetçi bulunur, sen başka soru sor.”

Kaplan: “Başkanım, şöyle bir mesajlaşma var…”

Mahkeme Başkanı: “Bora sen sorunu sor, yorum yapma. Önce sorunu sor, izin verecek miyim, vermeyecek miyim? Sonra açıklamasını oku.”

Kaplan: “MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız hakkında araştırma yaptınız mı?”

Demircan: “Cevap vermiyorum başkanım.”

Mahkeme Başkanı: “Bu dosyayla alakası yok zaten, başka soruya geç. Sen değerlendirme yapma, ben zaten yapıyorum. Sen sorunu sor.”

Kaplan; Demircan ile Sertçelik arasındaki mesajlaşmalardan bir kısmını okumak istemesi üzerine:

Mahkeme Başkanı: “Ben bunları okudum, sorunu sor.”

Kaplan: “Başkanım siz bu kısımları okumadınız. Ben dikkat ettim, üstünden geçtiniz.”

Mahkeme Başkanı: “Bora ben okudum onları sorunu sor.”

Kaplan: “Başkanım okumadınız. İzin verin sorumu sorayım, niye izin vermiyorsunuz?”

Mahkeme Başkanı: “Kayıtların hepsini okudum. Serdar’a da Şevket’e de sordum.”

‘Kocaman ve Yıkılmaz hakkında aleyhte bilgi üretmemi niye istediniz?’

Kaplan’ın sorularının ardından sanık Sertçelik’e soru sorma hakkı tanındı. Sertçelik’in “Benden Yüksel Kocaman ve Ahmet Yıkılmaz hakkında aleyhte bilgi üretmemi niye istediniz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.