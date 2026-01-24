İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operayonları kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci E.G, Ersoy ve Ateş'in kadınları cinsel içerikli oyunlar aracılığıyla manipüle ettiğini iddia etti.

GDH'den Sema Kızılarslan'ın haberine göre, daha önce itirafçı olan kadın gazeteci E.G., yeniden ifade verdi ve ortaya çarpıcı iddialar attı.

Eski sevgilisi Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’in kadınları manipüle etmek için "şişe çevirmece" oyununu bir araç olarak kullandığını, bu yolla cinsel taleplerde bulunulduğunu ve ardından uyuşturucu maddeye alıştırıldığını iddia etti.

E.G'nin iddialarından:

"VEYİS'LE ODADA ÜÇ DAKİKA GEÇİR"

"Hep birlikte salonda şişe çevirmece oynadık. Oyunda daha çok cinsel içerikli birbirimize 'üzerini çıkart, soyun, onu öp, öpüş' vs. şeyler yapıyorduk. Yine bu şişe çevirmece oyununu Veyis Ateş'le birlikte de oynadık. 'Sütyenini çıkar gel, Veyis'le 3 dk yan odada vakit geçir' vs. şeklinde teklifler oluyordu."

"ÖNCE OYUN SONRA UYUŞTURUCU"

"Bugün bu olaylara uzaktan baktığım zaman bu kişiler sistematik olarak ortama soktukları her kıza öncelikle şişe çevirmece oyunu oynatıp önce tepkilerini tespit edip ona göre ilerliyorlardı. Devamında da uyuşturucu madde teklif ediyorlardı."

Sacılığa verdiği ifadesinde uyuşturucuyla ilk kez Mehmet Akif Ersoy'un evinde tanıştığını belirten E.G., "Akşam Mehmet Akif eve geldi, 'Biraz sonra Veyis Ateş gelecek, kokoreç getirecek' dedi. Veyis Ateş geldi... Çok zaman geçmeden cebinden uyuşturucu madde olduğunu söylediği maddeyi çıkardı. Ben hayatımda ilk defa uyuşturucu maddeyi orada gördüm. Orada dördümüz de uyuşturucu madde kullandık." dedi.

"AYRILDIKTAN SONRA DA TEHDİT ETTİ"

“Hatta kendi evinde olan ilişkilerini ve olayları da telefonuyla video kayda alıyordu. Mehmet yaşadığımız olayları ayrıldıktan sonra bile beni manipüle etmek için kullanıyordu.”

E.G., Ersoy’un ayrıldıktan sonra bile kendisini manipüle etmeye çalıştığını, hatta "Pınar ile balayına gittiği ilk günde beni görüntülü arayıp manipüle etmişti" sözleriyle dile getirdi.

O İSİM EBRU GÜLAN MI?

GDH'nin haberinde E.G olarak geçen tutuklu isim akıllara "Ebru Gülan mı?" sorusunu getirdi. Ebru Gülan da daha önce Haber Türk'te görev almış, 9 Aralık 2025 'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınmış ve beraberindeki 7 kişi ile birlikte tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN MI YARARLANACAK?

Soruşturmada adı geçen isimler savcılığa verdikleri ifadelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini beyan etmişti. Soruşturmanın Merkezindeki isim Mehmet Akif Ersoy'da ek ifade verip etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen isimler arasında yer almış ancak ifadesi yetersiz bulunmuştu.