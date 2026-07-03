Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçiş sürecinde faaliyet gösterecek 210 sandalyeli Halk Meclisi'nin 70 üyesini doğrudan belirledi. Atanan isimler arasında televizyon dünyasının tanınan yüzlerinden Rozina Lazkani de yer aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, özellikle "Al-Hayba" dizisindeki performansıyla tanınan 36 yaşındaki oyuncu, yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak.

ROZİNA LAZKANİ'DEN AHMED ŞARA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Milletvekili olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Rozina Lazkani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya teşekkür etti.

Kendisine duyulan güvenin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Lazkani, bu görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirtti.

SİYASİ GEÇMİŞİ BULUNMUYOR

2014 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Rozina Lazkani'nin daha önce herhangi bir siyasi görev ya da kamu hizmetinde bulunmadığı öğrenildi. Bu yönüyle Lazkani'nin parlamentoya atanması kamuoyunda dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

210 SANDALYELİ HALK MECLİSİ'NDE KADIN SAYISI ARTTI

Ahmed Şara'nın doğrudan belirlediği 70 kişi arasında iç savaş mağdurlarının yakınları, eski tutuklular ve Beşşar Esad dönemindeki kimyasal saldırılardan sağ kurtulan isimler de bulunuyor.

Atanan 70 üyenin 15'ini kadınlar oluştururken, seçim kurulu tarafından belirlenen 6 kadın üyenin de eklenmesiyle Halk Meclisi'ndeki kadın milletvekili sayısı 21'e yükseldi.

Yeni Halk Meclisi'nin, Suriye'nin geçiş sürecinde siyasi karar alma mekanizmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.