Olay, kırsal Üstüntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.Ö., evinde fark ettiği yılanı öldürmek amacıyla ruhsatlı av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların yanı sıra yerden seken taş parçaları çevrede bulunanlara isabet etti.

Olay sırasında bölgede bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.