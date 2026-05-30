Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sur’a bağlı Maarub beldesine düzenlenen saldırıda 1’i sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, biri sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Abbasiye beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında ise 1’i Suriye vatandaşı olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Teyr Diba beldesine yönelik saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak, İsrail’in sağlık personelini askeri hedef haline getirdiği ifade edildi.

GÜNEY LÜBNAN’DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail savaş uçakları güneydeki Cizzin bölgesinde yer alan Katrani ve Serire beldelerinin çevresine hava saldırıları düzenledi. Nebatiye vilayetine bağlı Dibbin beldesi iki kez hedef alınırken, Ensar beldesindeki açık araziye insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirildi.

İsrail topçuları Bint Cubeyl ilçesine bağlı Furun ve Ganduriyye beldelerini bombalarken, savaş uçakları Mercayun ilçesindeki Bılat beldesine dört hava saldırısı düzenledi. Sayda kentine bağlı Zerariye beldesi çevresi de iki füzeyle hedef alındı.

HİZBULLAH’TAN MİSİLLEME: 20’DEN FAZLA SALDIRI

Hizbullah, İsrail’in ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan’ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde İsrail hedeflerine yönelik 20’den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, Haddasa, Yahmur Şakif, Doğu Zavtar, Bayyada, Nakura ve Reşaf bölgelerinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının füzeler, patlayıcılar ve kamikaze İHA’larla hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca çok sayıda Merkava tankı, D9 buldozeri ve askeri aracın vurulduğu, İsrail’in kuzeyindeki Ras Nakura’daki Demir Kubbe platformunun da İHA ile hedef alındığı kaydedildi.

ATEŞKESE RAĞMEN ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

ABD arabuluculuğunda sağlanan ve 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılmıştı. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürerken, Hizbullah da buna karşılık vermeye devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplam 3 bin 355 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 25 Mayıs’ta orduya Lübnan’a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiği de belirtildi.