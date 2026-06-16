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Kaynak: DHA

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni satın aldığı ve yol kenarında park halinde bulunan otomobilin bagajına girdi. Bagaj kapağının arkasından kapanmasıyla küçük çocuk içeride mahsur kaldı.

Çocuklarından yaklaşık 2 saat boyunca haber alamayan ve endişelenen aile, ilk olarak çevre binalarda ve sokaklarda arama yaptı. Sonuç alamayan aile fertleri, daha sonra söz konusu otomobile binerek sokak sokak P.A.'yı aramaya başladı.

Otomobille arama yaptıkları esnada araçtan gelen sesleri duyan aile, bagajı kontrol ettiklerinde çocuklarının içeride kilitli kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla bagaj kapağını açmayı başaramayan aile sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj bölmesine ulaştı. Mahsur kaldığı yerden güvenli bir şekilde çıkarılan P.A., ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük çocuğun kilitli kalması ve kurtarılma anları, mahalle sakinleri arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.