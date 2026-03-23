Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafoda aşırı yüklenme nedeniyle patlama yaşandığı iddia edildi. Patlamayla trafodan etrafa saçılan yağlar, sokakta park halindeki 4 araca sıçradı ve yangın çıktı.

Olay mahallede korku ve paniğe yol açtı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımı kesilirken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın, zorlukla kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda 4 araçta hasar oluştu. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi ve yetkililerce inceleme başlatıldı.