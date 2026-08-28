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Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskında hedefteki 1 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

250 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLECEK HAMMADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin adresinde ve üzerinde yapılan aramalarda, çoğaltıldığında yaklaşık 250 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 500 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.