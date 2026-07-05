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Kaynak: DHA

Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk'in (44) kullandığı 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, çoğunluğu Suriyeli kadınlardan oluşan 22 tarım işçisi, ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 18'i taburcu edilirken, 4'ünün hastanedeki tedavisi sürüyor.