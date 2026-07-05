Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan, altın piyasasına yön verecek yeni analizini yatırımcılarla paylaştı. Reuters'ın aktardığı son rapora göre banka, 2026 yılı için ons altın beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona gitti.
ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı
Küresel yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı beklentilerini güncellediği yeni raporunu yayımladı. Kısa vadede piyasalarda temkinli ve yatay bir seyir öngören finans devi, 2026'nın son çeyreğinde ons altın fiyatı için tahminini açıkladı.Gülsüm Hülya Sundu
Analize göre altın fiyatlarının yılın ortalarından itibaren kademeli bir tırmanışa geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanları, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 300 dolar bandında işlem göreceğini, yılın son çeyreğinde ise vites büyüterek 4 bin 500 dolar seviyesine kadar ulaşacağını öngörüyor.
Uzun vadede yükseliş trendinin korunmasına rağmen, bankanın kısa vadeli projeksiyonlarında daha temkinli bir dil hakim. Raporda, altın fiyatlarının kısa vadede dar bir bantta, yatay bir seyir izleyebileceğine dikkat çekildi.
Bu durgunluk beklentisinin temel nedenleri olarak ise şunlar gösterildi:
Belirli pazarlarda altına yönelik fiziki talebin hız kesmesi, fiyat artışlarını baskılıyor.
Küresel piyasalardaki reel faiz oranlarında yaşanan değişimler, altın fiyatları üzerinde eskisinden daha belirgin bir baskı unsuru oluşturuyor.
Bu baskıların atlatılmasının ardından, yatırımcıların güvenli limanı olan altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceği vurgulandı.
Haftayı yükseliş trendiyle kapatan altın piyasasında, yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği hafta sonu tablosu netleşti.
Gram Altın: Alış- 6.276,76 TL - Satış-6.277,78 TL
Çeyrek Altın: Alış- 10.042,81 TL - Satış-10.264,17 TL
Yarım Altın: Alış-20.022,85 TL - Satış-20.528,34 TL
Tam Altın: Alış- 40.832,00 TL - Satış- 41.172,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış-40.171,24 TL - Satış- 40.931,13 TL
22 Ayar Bilezik: Alış- 5.710,08 TL - Satış-5.908,46 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.