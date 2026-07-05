ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı

Analize göre altın fiyatlarının yılın ortalarından itibaren kademeli bir tırmanışa geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanları, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 300 dolar bandında işlem göreceğini, yılın son çeyreğinde ise vites büyüterek 4 bin 500 dolar seviyesine kadar ulaşacağını öngörüyor.