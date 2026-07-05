Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı

ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı

Küresel yatırım bankası JPMorgan, 2026 yılına ilişkin altın fiyatı beklentilerini güncellediği yeni raporunu yayımladı. Kısa vadede piyasalarda temkinli ve yatay bir seyir öngören finans devi, 2026'nın son çeyreğinde ons altın fiyatı için tahminini açıkladı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 1

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından JPMorgan, altın piyasasına yön verecek yeni analizini yatırımcılarla paylaştı. Reuters'ın aktardığı son rapora göre banka, 2026 yılı için ons altın beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona gitti.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 2

Analize göre altın fiyatlarının yılın ortalarından itibaren kademeli bir tırmanışa geçmesi bekleniyor. JPMorgan uzmanları, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4 bin 300 dolar bandında işlem göreceğini, yılın son çeyreğinde ise vites büyüterek 4 bin 500 dolar seviyesine kadar ulaşacağını öngörüyor.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 3

Uzun vadede yükseliş trendinin korunmasına rağmen, bankanın kısa vadeli projeksiyonlarında daha temkinli bir dil hakim. Raporda, altın fiyatlarının kısa vadede dar bir bantta, yatay bir seyir izleyebileceğine dikkat çekildi.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 4

Bu durgunluk beklentisinin temel nedenleri olarak ise şunlar gösterildi:

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 5

Belirli pazarlarda altına yönelik fiziki talebin hız kesmesi, fiyat artışlarını baskılıyor.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 6

Küresel piyasalardaki reel faiz oranlarında yaşanan değişimler, altın fiyatları üzerinde eskisinden daha belirgin bir baskı unsuru oluşturuyor.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 7

Bu baskıların atlatılmasının ardından, yatırımcıların güvenli limanı olan altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceği vurgulandı.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 8

Haftayı yükseliş trendiyle kapatan altın piyasasında, yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği hafta sonu tablosu netleşti.

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 9

Gram Altın: Alış- 6.276,76 TL - Satış-6.277,78 TL

Çeyrek Altın: Alış- 10.042,81 TL - Satış-10.264,17 TL

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 10

Yarım Altın: Alış-20.022,85 TL - Satış-20.528,34 TL
Tam Altın: Alış- 40.832,00 TL - Satış- 41.172,00 TL

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 11

Cumhuriyet Altını: Alış-40.171,24 TL - Satış- 40.931,13 TL
22 Ayar Bilezik: Alış- 5.710,08 TL - Satış-5.908,46 TL

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ABD’li banka altının yıl sonu geleceği seviyeyi açıkladı - Resim: 12

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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