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Kaynak: İHA

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde sıra dışı bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Şirinkuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, tanınmak istemeyen bir zanlı ilginç bir yönteme başvurdu. Başını poşetle kapatarak bir evin bahçesine giren şüpheli, burada duran bisikleti alıp hızla gözden kayboldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, yüzünü gizlemek için kafasına poşet geçiren kişinin bahçeye yöneldiği, bisikleti bulup olay yerinden uzaklaştığı net bir şekilde görüldü.

Emniyet güçleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.