Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Suruç ilçesine bağlı sınır hattındaki yerleşim yerlerinde ulaşım kalitesini artırmaya yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen saha çalışmaları kapsamında ilk olarak Dikmetaş, Aşağı Uylum, Dolaş, Çığlı, Çağlak, Arıbal ve Altınten mahallelerini kapsayan 8 kilometrelik güzergahta sathi kaplama asfalt serimi tamamlandı.

Ekipler ardından Gölcük, Çengelli, Şenlik, Atılgan ve Çoğul mahallelerini birbirine bağlayan 3,5 kilometrelik ek hattı da sathi asfaltla buluşturarak kullanıma açtı. Uygulanan altyapı hamlesiyle birlikte bölgedeki ulaşım ağı modern, güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturuldu.

Ulaşım yatırımlarını değerlendiren Eskice Mahallesi Muhtarı Cemal Sağ, bölgede geçmişte yaşanan ulaşım aksaklıklarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden de ekibinden de razı olsun. Yolumuz daha önce çok kötü durumdaydı. Çamur nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Servis araçları mahallemize gelemiyor, hastamız olduğunda ise doktor ve ambulans bile ulaşmakta güçlük çekiyordu."

Yolun yalnızca kendi mahallelerine değil, çevredeki beş ayrı yerleşkeye de hizmet verdiğini vurgulayan Muhtar Sağ, yeni altyapı sayesinde çok daha kaliteli bir ulaşım imkanına kavuştuklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile projede emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.

Mahalle sakinleri de daha önce çamur, çukur ve toz yüzünden büyük mağduriyet yaşadıklarını, tamamlanan asfaltlama uygulamasıyla birlikte gündelik hayatlarının kolaylaştığını ve seyahatlerinin daha güvenli bir hal aldığını aktardı.