İtalya’nın Parma kenti yakınlarında bulunan Magnani Rocca Vakfı’na ait Villa dei Capolavori Müzesi, maskeli bir çetenin hedefi oldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 22 Mart’ı 23’üne bağlayan gece gerçekleşen soygun yalnızca 3 dakika sürdü.

PROFESYONEL EKİP, HIZLI OPERASYON

Kapıları zorlayarak içeri giren şüphelilerin, profesyonel bir planla hareket ettiği belirtildi. Kısa sürede gerçekleştirilen soygunda, toplam değeri yaklaşık 9 milyon avroyu bulan eserlerin çalındığı ifade edildi.

Çalınan eserler arasında Pierre Auguste Renoir’ın “Les Poissons”, Paul Cezanne’nin “Tasse et plat de cerises” ve Henri Matisse’in “Odalisque sur la terrasse” adlı tablolarının bulunduğu kaydedildi. Söz konusu eserlerin, sanat tarihçisi Luigi Magnani’nin koleksiyonuna ait önemli parçalar olduğu belirtildi.

DAHA BÜYÜK KAYIP ÖNLENDİ

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, güvenlik sistemlerinin devreye girmesi ve jandarma ile özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük çaplı bir soygunun önüne geçildiği bildirildi.

Yetkililer, olayın son yıllarda İtalya’da yaşanan en büyük sanat eseri hırsızlıklarından biri olduğunu değerlendiriyor.