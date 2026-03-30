Beşiktaş, Bandırmaspor altyapısında forma giyen 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı’yı kadrosuna kattı.
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi
Süper Lig'in dev takımı Beşiktaş, ilk transferini yaptı. İlk resmi açıklama geldi. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Balıkesir ekibi de genç oyuncunun Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen duyurdu.
BANDIRMASPOR AÇIKLAMASI
"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."
GÖRKEM DAĞISTANLI KARNESİ
Bandırmaspor U14 takımında forma giyen hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı, U14 Gelişim Ligi’nde sergilediği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 15 gol ve 11 asistlik etkileyici bir istatistikle dikkatleri üzerine çekti.