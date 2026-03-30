Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi

Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in dev takımı Beşiktaş, ilk transferini yaptı. İlk resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi - Resim: 1

Beşiktaş, Bandırmaspor altyapısında forma giyen 2012 doğumlu Görkem Dağıstanlı’yı kadrosuna kattı.

1 5
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi - Resim: 2

Balıkesir ekibi de genç oyuncunun Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen duyurdu.

2 5
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi - Resim: 3

BANDIRMASPOR AÇIKLAMASI

"Kulübümüz ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında yapılan görüşmeler neticesinde, amatör futbolcumuz Görkem Dağıstanlı’nın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

3 5
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi - Resim: 4

Altyapımızdan yetişen ve kulübümüz bünyesinde gelişimini sürdüren oyuncumuza, bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

4 5
Beşiktaş ilk transferini yaptı: Resmi açıklama geldi - Resim: 5

GÖRKEM DAĞISTANLI KARNESİ

Bandırmaspor U14 takımında forma giyen hücum oyuncusu Görkem Dağıstanlı, U14 Gelişim Ligi’nde sergilediği performansla öne çıktı. Genç futbolcu, bu sezon çıktığı 10 maçta 15 gol ve 11 asistlik etkileyici bir istatistikle dikkatleri üzerine çekti.

5 5
