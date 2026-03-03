Samsunspor'da Jaurs Assoumou'nun sakatlığı moralleri bozdu.

SAMSUNSPOR'UN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan 23 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou’nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.

ASSOUMOU 8 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Assoumou'nun sakatlığı nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ara transfer döneminde Musaba'nın yerine transfer edilen Assoumou kırmızı beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.