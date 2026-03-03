Almanya’da amatör ligde mücadele eden Pforzheim Türk Spor Kulübü’nün Türkiye kampı öncesindeki yolculuğu, Stuttgart Havalimanı’nda yapılan kontrolle gündeme geldi.
Türk futbol kulübüne 'kara para' soruşturması: Ligden ihraç iddiası
Almanya’da kamp yolculuğu sırasında futbolcuların üzerinde 215 bin euro nakit bulunmasının ardından Türk kulübü hakkında kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. işte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Kulübün 29 futbolcusunun üzerinde toplam 215 bin euro nakit bulundu. Olayın ardından Stuttgart Başsavcılığı, kara para aklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Alman basınından Badische Neueste Nachrichten’in haberine göre kafile detaylı aramadan geçirildi. Yapılan incelemede nakit paranın her bir ekip üyesine 4 bin ile 9 bin 900 euro arasında değişen tutarlarda dağıtıldığı tespit edildi.
Paranın Bölünmesi Şüphe Uyandırdı
Almanya’da yolcuların 10 bin euroya kadar nakit taşımasına izin veriliyor. Ancak söz konusu meblağın kişi başı yasal sınırın altında kalacak şekilde paylaştırılması, gümrük yetkililerinin dikkatini çekti. Bu durum savcılığın kara para aklama ihtimali üzerinde durmasına neden oldu.
Şüphelilerin şu aşamada serbest bırakıldığı öğrenilirken, paranın Türkiye’ye götürülmek istendiği değerlendiriliyor. Soruşturma ise sürüyor.
Kulübün Ligdeki Durumu Belirsiz
Yaşanan gelişmenin kulübün ligdeki geleceğini nasıl etkileyeceği henüz netlik kazanmadı.
Baden Futbol Federasyonu Spor Direktörü Felix Wiedemann, Pforzheim Türk Spor’un ligden ihraç edileceği yönündeki iddiaları doğrulamadı.
Soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ve kulübe yönelik olası yaptırımlar spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.