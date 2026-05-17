Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink hem maç hem de sezon değerlendirmesi yaptı.

THORSTEN FINK: 'ÇOK İYİ BİR PERFORMANSLA SEZONU TAMAMLADIK'

Sezonu galibiyetle tamamladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Fink, "Bugün çok şey oldu. Oynamış olduğumuz bu karşılaşmayla harika bir sonuçla, çok iyi bir performansla sezonu tamamlamış olduk. Bugün hem topa sahip olmayı hem de geçiş oyununda etkili olabileceğimizi gösterdik. Göstermiş olduğumuz performans sebebiyle mutluyum." diye konuştu.

'GOL AVERAJINDA DA ARTI 1'İ YAKALAMIŞ OLDUK'

Herhangi bir baskı hissetmeden karşılaşmaya çıktıklarına dikkat çeken Fink, "Bugün herhangi bir iddiamız olmadan oynadık. Ne 5. sırada bitirme ihtimalimiz ne de alttan bizi yakalayabilecek bir rakibimiz vardı. Karşılaşmayı gol yemeden tamamlamış olmaktan da mutluyum. Gol averajında da artı 1'i yakalamış olduk, 51 puana ulaştık. Bence fena bir puan değil." ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ BİR VİZYON, TAKIM RUHU ORTAYA KOYDUK'

Sezon geneliyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Alman teknik adam şunları söyledi:

"Sezona iyi başladık ancak sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşadık. Buna rağmen takımım kalitesini yeniden gösterdi. Takımın senenin genelinde göstermiş olduğu performansa bakacak olursak, sezona çok iyi başlayan, daha sonrasında birçok sakat verip performansında düşüş gösteren bir dönem oldu. Şimdi ise tekrardan harika bir takıma sahip olduğumuzu gösteriyoruz. Şimdiye kadar göstermiş olduğumuz performans sebebiyle gurur duymalıyız. İnanılmaz bir vizyon, inanılmaz bir takım ruhu ortaya koyduk ve iyi bir takım olduğumuzu gösterdik."