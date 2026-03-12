UEFA Konferans Ligi'nin son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor ile Rayo Vallecano karşı karşıya geliyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan maçın hakemi Marian Barbu.
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO İLK 11’LER
Samsunspor: Okan, Yunus Emre, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Mendes, Holse, Ntcham, Mouandilmadji.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Pep, Lopez, Ciss, Palazon, Akhomach, Garcia, Alemao.
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO (CANLI ANLATIM)
1' Marian Barbu'nun düdüğüyle karşılaşmaya Rayo Vallecano başladı.
TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI
3' Rayo Vallecano'da Lejeune, frikikten kaleyi yokladı; top üstten auta çıktı.
SAVUNMA ARAYA GİRDİ
7' Carlo Holse, sol kanatta topla buluşup içeriye yerden ortasını yaptı; Rayo Vallecano savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.