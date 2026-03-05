Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, daha önce yaptığı bir basın toplantısında kullandığı “Makyajlı Samsunsporlular” ifadesinin taraftarlar arasında kırgınlığa yol açtığını belirterek özür diledi.

VEYSEL BİLEN: 'EN SAMİMİ ADIMI ATMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEDİM'

Açıklamasında uzun süredir konuyu dikkatle takip ettiğini belirten Bilen, kırgınlığın büyüklüğünü anlayarak konuşmak için doğru zamanı beklediğini ifade etti.

Bilen, “Geçmişte kullandığım bir ifadenin bazı taraftarlarımızı kırdığını ve bu sözlerin camiamızda üzüntü oluşturduğunu uzun zamandır büyük bir dikkatle takip ediyorum. Sessizliğim asla konuya duyarsız kaldığımdan değil; aksine bu kırgınlığın büyüklüğünü anlayarak en doğru ve samimi adımı atmak için doğru zamanı beklememdendi.” dedi.

'HEDEFİM TARAFTARLAR DEĞİLDİ'

Samsunspor Başkanvekili, sözlerinin hiçbir zaman gerçek Samsunspor taraftarlarını hedef almadığını vurguladı.

Başkan Yüksel Yıldırım’ın birlik çağrısına da değinen Bilen, camia içinde yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirterek, “Başkanımız Yüksel Yıldırım’ın yaptığı kapsayıcı açıklamalar ve kulübümüz için ortaya koyduğu güçlü vizyon doğrultusunda artık tüm kırgınlıkları geride bırakıp yeniden kenetlenme zamanıdır.” dedi.

'TARAFTARLARIMIZDAN SAMİMİYETLE ÖZÜR DİLİYORUM'

Veysel Bilen, sözlerinin farklı algılanmasının kendisini de üzdüğünü dile getirerek taraftarlardan özür diledi.

Bilen, “O gün kullandığım sözlerin hedefi hiçbir zaman yağmurda, çamurda, karda takımının peşinden koşan ve armaya gönülden bağlı gerçek Samsunspor sevdalıları olmamıştır. Ancak niyetim ne olursa olsun sözlerimin farklı algılanarak sizleri üzmüş olması beni de derinden üzmüştür. Bu nedenle kırılan, üzülen tüm taraftarlarımızdan samimiyetle özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

'TEK SEVDAMIZ SAMSUNSPOR'

Samsunspor camiasına birlik çağrısı yapan Bilen, kulüp için çalışmaya devam edeceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu can bu bedende olduğu sürece ben de kırmızı-beyaz-siyah renklere gönül vermiş bir Samsunspor sevdalısıyım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm enerjimi bu büyük camianın ve şanlı armamızın hizmetine sunmaya devam edeceğim. Bugün ihtiyacımız olan şey geçmişte yaşanan kırgınlıklara takılıp kalmak değil, tek yürek olarak Samsunsporumuzun hedefleri doğrultusunda yürümektir.”