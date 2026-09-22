Kaynak: İHA

Kafe ve çay ocaklarında içilen çayın tadını evde yakalayamamaktan şikayet eden vatandaşlar için Samsunlu esnaf önemli ipuçları paylaştı. Uzun yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, evlerde yapılan en büyük hatanın kuru çayın üzerine doğrudan kaynar su dökülmesi olduğunu ifade etti. Bu şekilde hazırlanan çayın pişmeden haşlandığını ve yandığını vurgulayan Göğne, yanlış yöntemin çayda acı bir tat bıraktığını aktardı.

SOĞUK SUYLA AĞIR AĞIR BİSEN ÇAY GEÇ BAYATLIYOR

Demleme tercihini soğuk sudan yana kullandıklarını belirten esnaf, alttaki kaynayan suyun buharıyla soğuk suyun yavaş yavaş ısınmasının çaya benzersiz bir aroma kattığını savundu. Soğuk suyla hazırlanan çayın çökme ve bayatlama süresinin daha uzun olduğunu kaydeden Göğne, sıcak suyla yapılan çayın ise erken çöktüğünü ve tadını çabuk kaybettiğini dile getirdi.

SABIRLA BEKLEYEN LEZZETİ YAKALACAK

İki yöntem arasındaki zaman farkına da dikkat çeken işletmeciler, sıcak suyla demleme yapıldığında çayın yaklaşık 10 dakikada servise hazır hale geldiğini ifade etti. Buna karşın soğuk su tekniğinde çayın buhar yardımıyla olgunlaşıp içime hazır olması 40 ila 45 dakikayı buluyor. Zamanı kısıtlı olmayan vatandaşlar da ağır ağır pişen bu çayın aromasının çok daha lezzetli olduğunu belirtiyor.