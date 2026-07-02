Samsung; ekran, yarı iletken ve batarya teknolojilerindeki küresel liderliğini pekiştirmek amacıyla ana vatanı Güney Kore’de tarihi bir yatırıma imza atıyor. Yaklaşık 90 milyar dolar (140 trilyon KRW) bütçe ayrılan bu geniş kapsamlı proje; Samsung Electronics, Samsung Display, Samsung SDI ve Samsung Electro-Mechanics iştiraklerinin ortak katılımıyla yürütülecek. Bölgesel üretimi güçlendirirken küresel tedarik zincirini de rahatlatması beklenen hamle, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak.

ASAN TESİSİNDE GELECEĞİN EKRANLARI ÜRETİLECEK

Yatırım planı kapsamında Samsung Display, Asan'da yer alan üretim hatlarını yeni nesil ekran teknolojilerine uyarlayacak. Tesislerde akıllı telefonların yanı sıra otomobiller, insansı robotlar, akıllı gözlükler ve genişletilmiş gerçeklik (XR) başlıkları için gelişmiş OLED paneller üretilecek. Şirket bu adımla, hızla büyüyen giyilebilir teknoloji ve otomotiv ekranı pazarındaki payını artırarak sektöre öncülük etmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA SEKTÖRÜ İÇİN BEŞ YENİ ÜRETİM HATTI

Yapay zeka teknolojilerinde yaşanan küresel patlama, donanım bileşenlerine olan talebi de zirveye taşıdı. Bu doğrultuda hareket eden Samsung Electronics, yapay zeka işlemcilerinin kalbi sayılan Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) üretimini artırmak için Chungcheong ve Onyang bölgelerinde beş yeni üretim hattı kuracağını duyurdu. Yüksek performanslı bellek ihtiyacına doğrudan yanıt verecek bu merkezler, şirketin yarı iletken operasyonlarındaki gelirlerini ciddi oranda yukarı taşımayı amaçlıyor.

İLERİ PAKETLEME VE YENİ NESİL BATARYA STANDARTLARI

Yarı iletken sektöründe kritik öneme sahip olan paketleme teknolojileri için de kollar sıvanıyor. Samsung Electro-Mechanics, Sejong tesislerinde yapay zeka sunucularına yönelik gelişmiş paketleme substratlarının hacmini artırırken, bölgede güçlü bir AR-GE altyapısı kuracak. Batarya ayağında ise Samsung SDI devreye giriyor. Cheonan’daki "Motherline" tesisini genişletecek olan şirket, yeni nesil batarya teknolojilerinin ticari üretime geçiş sürecini hızlandıracak ve yüksek verimli enerji çözümlerini küresel pazarda standardize edecek.