Samsung Electronics ile Güney Kore’deki işçi sendikası arasında aylardır süren ücret ve prim anlaşmazlığı daha da kritik bir aşamaya geçti. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan şirketin Güney Kore’deki sendikası, şirketin yeniden görüşme teklifine rağmen gelecek hafta başlaması planlanan grev kararını koruduğunu açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada 21 Mayıs’ta başlaması planlanan ve 18 gün sürmesi hedeflenen grevin devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte sendika, 7 Haziran sonrasında yeniden müzakere masasına oturabileceklerini de duyurdu.

Samsung yönetimi ise tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Şirket yöneticileri, kamuoyuna ve hükümete yaşanan işçi anlaşmazlığının yarattığı rahatsızlık nedeniyle özür mesajı verdi. Açıklamada, müzakerelere açık bir yaklaşım sergileneceği ve anlaşma sağlamak için çabaların sürdürüleceği ifade edildi.

50 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANIN GREVE KATILMASI BEKLENİYOR

Sendika daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin talepleri karşılayan detaylı bir teklif sunmaması halinde masaya oturmayacağını belirtmişti. Sendika yönetimi, özellikle rakip yarı iletken üreticisi SK Hynix ile Samsung arasındaki bonus ödemeleri farkına tepki gösteriyor.

Sendikanın açıklamalarına göre 50 binden fazla çalışanın iş bırakma eylemine katılabileceği değerlendiriliyor. Böyle bir senaryonun özellikle bellek çipi üretiminde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

HİSSELER DEĞER KAYBETTİ

Samsung’da başlaması beklenen grev, dev şirketin hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu. Grev ihtimali yatırımcıları tedirgin ederken, Samsung hisseleri gün içinde yüzde 9’dan fazla değer kaybetti.

JP MORGAN: GREVİN MALİYETİN 20 MİLYAR DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

JPMorgan bir raporunda, grevin üretim üzerindeki etkisinin daha önce tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini ve bunun da sendikanın daha geniş işçi katılımı beklentisini yansıttığını belirtti.

JPMorgan, Samsung'un faaliyet karı üzerindeki etkiyi 21 trilyon won ile 31 trilyon won (14,08 milyar dolar ile 20,79 milyar dolar) arasında, satış kayıplarını ise yaklaşık 4,5 trilyon won olarak tahmin etti.

HÜKÜMET UYARI YAPTI

Grev ihtimalinin büyümesi yalnızca şirketi değil Güney Kore hükümetini de harekete geçirdi. Başbakan ve maliye bakanı dahil üst düzey yetkililer Samsung’da yaşanabilecek büyük çaplı bir iş bırakma eyleminin ülke ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.