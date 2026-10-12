Kaynak: İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında yerel üreticilere önemli bir kaynak sağlandı. Çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum ve yüzde 100 hibeli toplam 477 ton 15-15-15 kompoze gübre teslim ediliyor. Proje sayesinde 12 bin dekar alanda buğday, 9 bin dekar alanda ise kanola ekimi gerçekleştirilecek.

İLK TESLİMAT VEZİRKÖPRÜ'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Proje kapsamındaki ilk dağıtım töreni Vezirköprü ilçesinde düzenlendi. İlçede faaliyet gösteren 844 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 207 ton gübre teslim edildi.

Program dahilinde Havza’da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton gübre dağıtımı planlanırken; Ladik ilçesinde ise 13 Ekim Salı günü 403 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ile 175 ton gübre verilecek.

KANOLA ÜRETİMİNDE HEDEF 20 BİN DEKAR

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında da kanola üretimine ivme kazandırılıyor. Yüzde 50 hibeli olarak dağıtımına başlanan 1.000 paket kanola tohumu ile yaklaşık 20 bin dekar alanda ekim yapılması amaçlanıyor. Yürütülen projelerle münavebeli tarımın yaygınlaştırılması ve bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlanması hedefleniyor.