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Kaynak: İHA

Samsun'un Alaçam ilçesinde ilerleyen kamyonet yüklü çekici, motor kısmında başlayan yangın nedeniyle tamamen yandı. Kısa sürede büyüyen alevler, dorsede taşınan kamyonete de ulaşırken, her iki araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, Samsun-Sinop kara yolunun Hayırlı mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne doğru seyreden, Caner Yılmaz idaresindeki 55 AUE 682 plakalı çekicinin motor bölümünde, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı etkisi altına alırken, çekicinin dorsesinde taşınan kamyonete de sıçradı.

İhbarın ardından bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak çekici ile üzerinde taşınan kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.