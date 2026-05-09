MKE’DEN ÇARŞAMBA’YA DEV ÇIKARMA: 4,5 MİLYON METREKARE!

Samsun’un üretim kaslarını güçlendirecek ilk dev adım Makine ve Kimya Endüstrisi’nden (MKE) geldi. Çarşamba ilçesinde 800 dönümle başlayan projenin, yapılan stratejik hamlelerle 4,5 milyon metrekarelik devasa bir yerleşkeye dönüştüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Doğan, "Burası Türkiye’nin en büyük MKE duraklarından biri olacak. Altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

BAYKAR İÇİN GERİ SAYIM: SAHAYA İNİYORLAR

Savunma sanayinin parlayan yıldızı BAYKAR’ın Samsun yatırımı da netleşti. Özel Endüstri Bölgesi ilan edilen alanda hazırlıkların tamamlandığını müjdeleyen Doğan, "BAYKAR Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Yaklaşık 1,5 aylık süreçte alanı kendi üretimlerine uygun hale getirmek için çalışmalara başlayacaklar. Gelecek yıl hem MKE'nin hem BAYKAR'ın Samsun'daki önemli üretimlerini hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu.

SANAYİDE "10 KAT" DEVRİMİ: 50 MİLYON METREKARE HEDEFİ

Samsun genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) tam anlamıyla bir yer açma seferberliği başlatıldı. Doğan, göreve geldiklerinde 6,5 milyon metrekare olan OSB alanını, Havza’dan Terme’ye kadar uzanan geniş bir hatla 35 milyon metrekareye çıkardıklarını söyledi. Nihai hedefin 50 milyon metrekare olduğunu vurguladı. Bu, şehrin sanayi alanının 4 yıl içinde 10 kat büyümesi anlamına geliyor.

BELEDİYE GÜVENCESİYLE YATIRIMCIYA "KIRMIZI HALI"

Yatırımcıyı Samsun’a çekmek için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Doğan, altyapı maliyetlerini üstlenerek sanayicinin yükünü hafiflettiklerini söyledi. Başkan Doğan, bu stratejik hamlelerin sadece istihdamı artırmakla kalmayacağını, yan sanayinin gelişmesiyle Samsun’un küresel bir üretim merkezine dönüşeceğini kaydetti.