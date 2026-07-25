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Kaynak: İHA

Samsun’un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde meydana gelen şiddetli dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde ciddi tahribata yol açtı. Yağışın hemen ardından harekete geçen Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğü personelleri, sahadaki incelemelerine hızlıca start verdi.

Saha ekiplerinin ilk verilerine göre; bölgedeki öncelikli ürünler olan buğday, ayçiçeği, mısır ve kanolanın yer aldığı yaklaşık 40 bin dekarlık tarım alanında yüzde 50 ila yüzde 100 oranında zayiat oluştuğu kayıtlara geçti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Kavak Kaymakamı ve Ladik Kaymakam Vekili Taha Genç ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Ladik ilçesine gitti. İl ve ilçe müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde takip eden heyet, afetten zarar gören çiftçiler ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yaşanan tahribat hakkında detaylı bilgi aldı, vatandaşların talep ile beklentilerini not etti.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Kemal Yılmaz, olumsuz hava koşullarının etkilerini asgariye indirebilmek adına üreticilerin meteorolojik duyuruları anlık takip etmelerinin kritik olduğunu vurguladı. Tarımsal üretimin koruma altına alınmasında Tarım Sigortaları'nın (TARSİM) rolüne dikkat çeken Yılmaz, sigorta yaptırılması halinde olası mağduriyetlerin büyük oranda önüne geçilebileceğini belirtti. Yılmaz, doludan etkilenen tüm çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek bu tür afetlerin tekrar etmemesi temennisinde bulundu.

Yetkililer, ekiplerin yürüttüğü hasar tespit sürecinin kısa sürede sonuçlandırılarak resmi raporların oluşturulacağını bildirdi.