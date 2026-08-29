Yukarınarlı Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki Bayram Ölgün, dün akşam saatlerinde hava almak amacıyla ikametinden ayrıldı. Ölgün'ün eve dönmemesi ve kendisinden uzun süre iletişim sağlanamaması üzerine yakınları jandarma ekiplerine başvurarak yardım istedi.
İhbarın ardından güvenlik güçleri ve mahalle halkının katılımıyla bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar neticesinde Ölgün’ün naaşı, Vezirsuyu Mesire Alanı sınırlarındaki baraj gölünün Ova Burnu mevkisinde tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının bölgede gerçekleştirdiği ilk incelemelerin ardından Ölgün'ün cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi Morguna nakledildi. Hayatını kaybeden kişinin kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla cenazenin Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.
Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.