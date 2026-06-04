AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş, yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Baş, hem kendisinin hem de eşinin ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını ifade etse de istifanın asıl nedeninin AKP'li Terme Belediye Meclisi Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından Kemalist ve Atatürkçülere hakaret etmesi sonrası geldiği belirtiliyor.

İsa Baş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Terme İlçe Başkanlığı görevimden; hem şahsımın hem de kıymetli eşimin ani gelişen sağlık sorunları nedeniyle, görevimi layıkıyla sürdürebilmek adına gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum."

İSTİFANIN RUMEYSA EKER’İN HAKARETİ SONRASI GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Samsun'un Terme ilçesinde AKP'li Meclis üyesi olan Rümeysa Eker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Atatürk ve Kemalist'lere ağır hakaret etti. Eker paylaşımında, tefecilerden, uyuşturucu tacirlerine, toplumu ahlaksızlığa sürükleyenleri "Kemalist" ve "Atatürkçü" ilan etti.

Eker'i istifaya davet eden CHP il teşkilatı, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, olay sosyal medyada da büyük tepki gördü. AK Parti Terme İlçe Başkanı İsa Baş’ın Eker’in hakareti sonrası görevinden istifa etmesi dikkat çekti.

AK PARTİ ÇARŞAMBA İLÇE BAŞKANI ERSİN SANDIKÇI DA İSTİFA ETTİ

Öte yandan İsa Baş'ın istifasıyla birlikte AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkçı da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevinden istifasını yazılı açıklama ile duyuran Ersin Sandıkcı, "Kuruluşunda Gençlik Kolları Kurucu Teşkilat Başkanı olarak başladığım ve bugüne kadar büyük bir onur ve gururla mensubu olduğum AK Parti’mizde, 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğunluk ve aileme zaman ayıramamam nedeniyle ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu süreçte bizlere güvenerek bu görevi tevdi eden başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Merkezimize, İl Başkanımıza, Samsun milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan dava arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyelerime, mahalle başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.