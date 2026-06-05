Fenerbahçe'de yeni başkanın kim olacağı kadar teknik direktör konusu da büyük merak konusu olmaya devam ediyor.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım beIN Sports'a konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu ve yeni teknik direktörün kim olacağına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

'AYKUT KOCAMAN İLE SEÇİMDEN SONRA KONUŞACAĞIZ'

Seçilmesi halinde Aykut Kocaman'ı takımın başına getireceği söylentilerine cevap veren Aziz Yıldırım, henüz teknik direktörle ilgili bir karara varmadıklarını belirterek, "Futbol aklımızın başında İmparator Oğuz Çetin olacak. Ekibi ile çalışıyor. Aykut Kocaman ile adaylığımı açıklamadan önce görüştüm; 'Seçim sonucuna göre konuşuruz' dedim. Ancak söz vermedim. Yabancılarla görüşüyoruz, araştırmalar yapıyoruz. Yönetimle teknik direktör konuşmadık, kazandıktan sonra ilk hafta oturur ve karar veririz, açıklarız." dedi.

'50 MİLYON DOLARLIK BİR BÜTÇEYLE STADIN KAPASİTESİNİ 64 BİN YAPABİLİRİZ'

Ayrıca stadyum kapasitesinin artırılmasına ilişkin de yürüttükleri çalışmalara dair önemli detaylar aktaran Yıldırım, "Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir bütçeyle stadın kapasitesini 64 bine ulaştırabiliriz. Nihat Özdemir bu konuda çok iddialı; gerekli yasal izinlerin alınması halinde çalışmayı 11 ayda tamamlayacağını söylüyor. Çatıyı 8 metre yukarı kaldırarak arada oluşacak boşluklara yeni koltuklar ekleyeceğiz. Seçimin hemen ardından bu projeye başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

'MESELE YILDIZ ALMAK DEĞİL, DOĞRU TAKIM KURABİLMEK'

Hakan Safi'nin yıldız oyuncu söylemini ve Luis Suarez transferini eleştiren Aziz Yıldırım şöyle konuştu:

"Mesele yıldız isim almak değil, doğru takımı kurabilmektir. Alex buraya geldiğinde dünya çapında bir yıldız mıydı? Hayır. Burada gösterdiği performansla herkesin sevgilisi oldu ve bir yıldıza dönüştü. Görüştüğümüz oyuncular var. Eğer seçimi karşı taraf kazanırsa gidip o isimleri alabilirler. Biz de onların anlaştığı, camianın içine sinecek isimleri kadroya katabiliriz. Önemli olan söz verip alamama durumuna düşmemek."