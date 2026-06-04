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Samsun'da Terme Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti.

Eker'in paylaşımında "Kemalistler" ve "Cumhuriyetçiler" hakkında yaptığı hakaretler sosyal medyada büyük tepki çekti. Söz konusu paylaşım Terme Belediye Meclisi toplantısında da gündeme geldi.

Eker, paylaşımında, tefecilerden, uyuşturucu tacirlerine, toplumu ahlaksızlığa sürükleyenleri Kemalist ilan etti.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Eker, yaptığı paylaşımı savunarak, “Bu umumi bir çıkarım. Doğru da, bunu biliyorum" dedi.

Eker, kaydedilen videoda şunları söyledi,

“Bu ülkede pezevenkler Kemalisttir” diyen AKP’li Meclis Üyesi Rümeysa Eker, “Bu umumi bir çıkarım. Doğru da, bunu biliyorum.” diyerek kendisini savundu.



Rümeysa Eker’e tek bir soru soruyoruz:



Nereden biliyorsun? https://t.co/WMoNqbh0fm pic.twitter.com/jYtKnmheT0 — İstiklal Kadınları Hareketi (@istiklalkadin) June 4, 2026

'UTANARAK OKUYORUM' DİYEREK AKTARDI

CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, paylaşımı kürsüden okuyarak tepki gösterdi.

Özdemir, "Utanarak okuyorum" diyerek paylaşımdaki ifadeleri meclis üyelerine aktardı. Toplantıda yaşanan tartışmaların ardından CHP'li meclis üyeleri protesto amacıyla salonu terk etti.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

CHP Terme İlçe Başkanlığı, paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesi kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.

Öte yandan AKP Terme İlçe Başkanı İsa Baş'ın da söz konusu paylaşımı beğendiği görüldü. Baş ilçe başkanlığı görevinden istifa etmişti.

İşte Rumeysa Eker'in yaptığı o skandal paylaşım... (NOT: Yeniçağ ailesi olarak bu sözleri yazıya dökmeye utandık.)

GÖREVDEN ALINDI

Skandal paylaşımı yapan Rümeysa Eker’in görevden alındığı öğrenildi.