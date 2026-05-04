UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmaları yarın ve 6 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki en prestijli turnuvasında finale yükselecek takımlar bu maçların ardından netlik kazanacak.

İlk maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi Arsenal, İspanya ekibi Atletico Madrid’i yarın TSİ 22.00’de Londra’daki Emirates Stadı’nda ağırlayacak.

Diğer yarı final mücadelesinde ise Bayern Münih, ilk karşılaşmada 5-4 mağlup olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i çarşamba günü TSİ 22.00’de Allianz Arena’da konuk edecek.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan ilk maç, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final tarihinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçmiş, ilk yarıda 5 gol atılmıştı.