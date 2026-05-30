Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şampiyonlar Ligi finalinde son şampiyon Paris Saint-Germain ile Premier Lig şampiyonu Arsenal karşı karşıya geldi. Puskas Arena’da oynanan mücadele büyük heyecana sahne olurken, normal süre ve uzatmalar 1-1 eşitlikle tamamlandı ve maç penaltı atışlarına gitti. Fransız devi, penaltılarda rakibini devirdi ve şampiyon oldu.

ARSENAL ERKEN GOLÜ BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 6. dakikada Havertz’in ceza sahası içinden attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda PSG, Dembele ve Ruiz ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Raya’yı geçemedi.

PSG BASKIYI ARTIRDI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan PSG, 55. dakikada Hakimi ile serbest vuruştan şansını denedi ancak Raya başarılı oldu. 65. dakikada ise Dembele’nin penaltı golüyle skor 1-1’e geldi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti.

UZATMALARDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

Uzatma bölümünde iki takımın da atakları olsa da gol sesi çıkmadı ve 120 dakikanın sonunda eşitlik bozulmadı ve finalde kazananı belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

PSG PENALTILARDA RAKİBİNİ DEVİRDİ

Fransız devi, penaltı atışlarında rakibini 4-3 devirerek şampiyon oldu ve arka arkaya 2. Şampiyonlar Ligi kupasını aldı.

PSG-ARSENAL İLK 11'LER

PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvara, Dembele.

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard, Saka, Trossard, Havertz.

PSG 1-1 ARSENAL (ÖNEMLİ ANLAR)

Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

HAVERTZ ARSENAL'I ÖNE GEÇİRDİ

6' Arsenal ilk yakaladığı fırsatta Havertz'in ceza sahası içinde attığı muhteşem golle öne geçti.

PSG PENALTI BEKLEDİ!

17' PSG'nin sağ kenardan kazandığı kornerde penaltı noktasının gerisine doğru ortalanan topu Saka ilk anda uzaklaştırmak isterken top eline çarptı. Hakem devam kararı verdi.

TOP KALECİ RAYA'DA KALDI

34' PSG'de topla buluşan Dembele, ceza sahası içinde yönelen Neves'e havadan pasını gönderdi; kaleci Raya çıkıp topu aldı.

PSG GOLE YAKLAŞTI

43' PSG'de sol kanattan ceza sahası içine giren Nuno Mendes, ortasını yaptı; ancak savunmada Hincapie topu karşıladı. Pozisyonun devamında Ruiz'den kafa vuruşu geldi fakat top üstten dışarı çıktı.

DEMBELE'NİN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

45' PSG'de ceza sahası dışında topla buluşan Dembele şutunu çekti ancak top farklı şekilde dışarı çıktı.

RUIZ'DEN MUHTEŞEM ŞUT!!! TOP RAYA'DA KALDI

45+5' PSG'nin atağında sol çaprazda Fabian Ruiz, sert ve düzgün bir şut çekti; top kaleci Raya'da kaldı.

PSG 0-1 ARSENAL (İLK YARI SONUCU)

Müsabakada ikinci yarı başladı.

HINCAPIE ARAYA GİRDİ

51' PSG'nin hızlı atak girişiminde Dembele, rakibini geçmek istedi ancak Hıncapie araya girdi.

HAKIMI'NİN ŞUTUNDA TOP RAYA'DA KALDI

55' PSG’de kaleyi cepheden gören noktadan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hakimi geçti; ancak vuruşta top kaleci Raya’da kaldı.

GOOOLLL! DEMBELE ATTI

65' PSG, Dembele'nin attığı penaltı golüyle maçta skoru 1-1'e getirdi.

KVARA'NIN ŞUTU!!! KORNER

77' PSG'nin hızlı gelişen atağında Kvaratskhelia, topu taşıyarak ceza sahasına girdi. Gürcü yıldızın şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirip direğe çarptıktan sonra kornere çıktı.

PSG GOLE ÇOK YAKLAŞTI

89' PSG'de ceza sahası yayının üstünden Vitinha şutunu çekti; top az farkla dışarı çıktı.

PSG 1-1 ARSENAL (NORMAL SÜRE)

Müsabakada 90 dakika 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

97' Eze, Madueke'ye pasını göndermek istedi ancak PSG savunması araya girdi.

HAKIMI UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

101' PSG'de Hakimi uzaklardan sol ayağıyla şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

PSG 1-1 ARSENAL (UZATMALARDA İLK DEVRE SONA ERDİ)

TOP KORNERE ÇIKTI

111' PSG'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Neves, ceza sahasına girmek istedi; Arsenal'da Zubimendi araya girdi ve top kornere çıktı.

Uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve müsabaka penaltılara gitti.

PENALTILARDA KAZANAN PSG OLDU