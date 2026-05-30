Petrol fiyatlarında son günlerde meydana gelen sert düşüşten sonra akaryakıta indirim geliyor.
Benzin ve motorin fiyatları değişecek: Tarih verildi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle hafta başında benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyor.Derleyen: Baran Yalçın
1 Haziran Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre fiyatında benzine 1,38TL, motorine 7,25TL TL indirim bekleniyor.
Eşel mobil kapsamında indirimlerin dörtte birinin pompaya yansıması, kalanın vergiye eklenmesi bekleniyor.
Petrol fiyatları haftayı Brent'te 91,12 dolar, Batı Teksas'ta 87,36 dolar seviyesinden kapatmıştı.
Petroldeki düşüş, uluslararası akaryakıt fiyatlarını da düşürdü.
ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haber akışı, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu ancak henüz bir anlaşma imzalanmadı.
Kaynak: Haber Merkezi