UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Bayern Münih evinde ilk maçta 5-4 yenildiği Paris Saint-Germain'i ağırlıyor.

PORTEKİZLİ HAKEM JOAO PINHEIRO'NUN KARARI İLK YARIYA DAMGA VURDU

Tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyen dev mücadelede PSG henüz 3. dakikada Ousmane Dembele'nin kaydettiği golle öne geçerek final bileti için avantajı yakalarken ilk yarıya hakem Joao Pinheiro'nun kararaları damga vurdu.

Bayern Münih'in 31. dakikada PSG ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı beklentisi Portekizli hakem tarafından karşılık bulmadı.

BAYERN MUNIH JOAO NEVES'İN ELİNE ÇARPAN TOP SONRASI PENALTI BEKLEDİ

Poziyonda Vitinha ceza sahasında topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Joao Neves'in eline çarptırıyor.

Açık bir şekilde ele temas olduğunun görülmesi üzerine de Bayern tribünleri, futbolcular ve Vincent Kompany beraberindeki teknik heyet pozisyona yönelik sert tepki gösteriyor. Ancak Pinheiro kararını çok hızlı bir şekilde vererek pozisyonda penaltı olmadığına hükmediyor.

TAKIM ARKADAŞINDAN GELEN TOP ELE ÇARPARSA PENALTI OLUR MU?

Yaşanan bu anlar kısa süre içerisinde futbolseverler arasında tartışmaya yol açarken sosyal medyada penaltı pozisyonu gündeme oturdu. Peki kurallar bu pozisyon için ne diyor?

Futbolun kural koyucu organı IFAB'a göre; eğer top takım arkadaşının müdahalesi sonrası oyuncunun eline/koluna kazara çarpıyorsa, oyuncu elini doğal olmayan şekilde büyütmemişse ve bilinçli bir el hareketi yoksa, bu durum otomatik olarak “el ihlali” sayılmıyor.