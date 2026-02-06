EuroLeague’in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanında Paris Basketball’u 92-90 mağlup etti. Sarı lacivertliler, ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada son bölümdeki etkili oyunuyla kritik bir galibiyet aldı.

FENERBAHÇE SON ÇEYREKTE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya dengeli başlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte Paris’in ritim bulmasına engel olamadı ve devreye 45-40 geride girdi.

Üçüncü çeyreğin ardından farkı kapatan sarı lacivertliler, final periyodunda oyunun kontrolünü eline aldı. Hücumda daha akıllı tercihler yapan Fenerbahçe, serbest atış çizgisindeki yüksek yüzdesiyle maçı çevirmeyi başardı.

TARIK BIBEROVIC ÖNE ÇIKTI

Tarık Biberovic 19 sayıyla hücumda takımını sırtlarken Talen Horton-Tucker 15 sayı, 6 asistle oynadı. Wade Baldwin ise 14 sayı ve 6 asistle galibiyette pay sahibi isimler arasında yer aldı.

LİDER FENERBAHÇE GALİBİYET SERİSİNİ 6 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 6. maçını kazanarak 19. galibiyetini elde etti ve EuroLeague’de liderliğini sürdürdü.